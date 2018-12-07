الذهب بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

المصدر: بنجالورو - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا، في الوقت الذي ينخفض فيه الدولار بفعل تجدد التكهنات بشأن توقف وشيك في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية.

والأسواق حاليا في انتظار بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المتوقع أن تنشر بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، بحثا عن مؤشرات بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تؤثر على السياسة النقدية للمركزي الأميركي.

كما من المتوقع صدور بيانات البطالة والأجور في الولايات المتحدة اليوم.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1238.37 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 1244.32 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ومع ارتفاعه بنحو 1.5% هذا الأسبوع، يبدو الذهب متجها لتحقيق أفضل مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا قليلا إلى 1243.8 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، يواجه مؤشر الدولار صعوبات مع تعرضه لضغوط جراء المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأميركية في الأجل الطويل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر عند 14.47 دولار للأوقية فيما تراجع البلاديوم 1% إلى 1197.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين قليلا إلى 787.30 دولار للأوقية، ليواصل خسائره للأسبوع الخامس على التوالي. وهبط البلاتين نحو 1.3% هذا الأسبوع.