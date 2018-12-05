دراسة: السنوات الأولى من الزواج صعبة.. لهذه الأسباب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشار علماء نفس أميركيون إلى أن الخلافات الزوجية تقل نسبتها وتستبدل بالفكاهة والتفاهم كلما زادت سنوات الزواج واستمرت لمدة أطول.

حيث تتسبب ضغوط الحياة ومصروفات العائلة الكبيرة ومسؤولية الأطفال بزيادة المشكلات لمحاولة فهم كلا الطرفين الآخر وآلية تفكيره وطريقة حله للمشكلات، وغالباً ما ينتهي الأمر بالمشاحنات والتصادم بالآراء، إلا أنه ومع التقدم بالعمر يصبح لدى الطرفين فهم أكبر للآخر وميل للتصالح وليس افتعال المشكلات وإثبات الآراء.

وتتبعت الدراسة الأزواج على مدى 13 سنة ممن تراوحت مدة زواجهم بين 15 و 35 سنة.

وكان الأزواج إما في الفئة العمرية بين 40-50 سنة وتزوجوا 15 سنة على الأقل، أو المجموعة الأكبر سنا والذين تراوحت أعمارهم بين 60 - 70 سنة وتزوجوا 35 سنة على الأقل.

وتم تحليل كل زوجين في ثلاث جلسات، بفارق خمس أو ست سنوات بين الجلسة والأخرى.

وخلال كل جلسة، خاض كل زوجين محادثة استغرقت 15 دقيقة، حول نقطة خلاف في زواجهما تم تصويرها على شريط فيديو تم تحليلها.

وتم تحليل المحادثات وفقا لتعابير الوجه ولغة الجسد والمحتوى اللفظي ونبرة الصوت.

وأظهرت الدراسة، زيادة في السلوكيات الإيجابية مثل المودة والفكاهة، فيما تراجعت المشاعر السلبية مع مرور السنوات.