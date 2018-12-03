شرطة نيويورك تبحث عن رجل أضاع خاتم الخطوبة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبحث شرطة نيويورك عن رجل كان يهم بتقديم خاتم الخطوبة إلى رفيقته بعد أن طلب منها الزواج، لكنه لسوء حظه أسقط الخاتم في مجرى المياه.

وتظهر صور كاميرات المراقبة اللحظة الرومانسية، والرجل وهو يحاول دون جدوى استعادة الخاتم.

وبعد اطلاع الشرطة على الصور تمكنت من استعادة الخاتم، وهي تبحث الآن عن الاثنين. ونشرت إعلانا تطلب فيه منهما التقدم إلى مكاتبها.

تظهر الفتاة وهي تضع يديها على وجهها عندما همّ رفيقها بتقديم الخاتم إليها، قبل أن يسقط الخاتم منهما. وأخذت تبحث معه عن الخاتم، لكن دون جدوى.



ولحسن حظ الاثنين أظهر أفراد شرطة نيويورك حسا رومانسيا منقطع النظير ففتحوا مجرى المياه واستخرجوا الخاتم، وهم يبحثون عن صاحبيه.

ونشرت الشرطة صورة للخاتم كتب تحتها "هذا هو الخاتم الذي استعادناه ونظفناه".