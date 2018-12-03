ابنة ترامب على علاقة بشاب عربي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت تقارير إعلامية أن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تيفاني، على علاقة بشاب عربي التقته أثناء الإجازة الصيفية الماضية في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وذكر موقع «نيوز»، أن الشاب يدعى مايكل بولس، وهو ينحدر من أصول لبنانية.

وكشفت صحيفة «نيويورك بوست»، أن عائلة بولس ثرية جداً، إذ يمتلك والده في نيجيريا شركات تعمل في مجال السيارات والبيع بالتجزئة والبناء، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وتابعت، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الأمور بين الطرفين تسير على ما يرام، لدرجة أن تيفاني وجهت الدعوة لبولس من أجل المشاركة في احتفالات عيد الشكر.