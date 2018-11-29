مليون دولار ثمن حجرة بحجم" ظفر الأصبع"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

إنها أصغر من ظفر الأصبع، تلك الأحجار التي يزعم صاحبها أنها من القمر وتباع اليوم في أحد المزادات بنيويورك، بسعر قد يصل إلى مليون دولار.

وتعرض هذه الأحجار صغيرة الحجم، باستخدام عدسة مكبرة للمعاينة في نافذة عرض زجاجية، وذلك لأنها لا تزيد على حصوات صغيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فهي تمثل ذروة المعرض الذي يستمر يومين لدار المزاد العلمي والتقني، والذي يقام في حي مانهاتن بنيويورك.

وجُلبت هذه الأحجار الثلاثة صغيرة الحجم إلى الأرض في رحلة «لونا 16» الفضائية الروسية غير المأهولة، ثم أهديت إلى أرملة سيرجي كوروليوف (1906-1966)، رئيس هيئة البحث الفضائي السوفييتي، ثم بيعت هذه الأحجار ب 442 ألف دولار في مزاد عام 1993 لهاوٍ أمريكي يجمع التحف والنوادر، لتعرض مجدداً للبيع في مزاد.