سرقة منزل بيكام للمرة الثانية خلال شهر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

للمرة الثانية وخلال شهر واحد، استهدف اللصوص منزل نجم كرة القدم السابق، ديفيد بيكام، وزوجته فيكتوريا.

وكان قد تم في أكتوبر الماضي استدعاء الشرطة إلى منزل بيكام، الذي يبلغ ثمنه ستة ملايين جنيه إسترليني، والذي يقع بمنطقة جريت تيو في أكسفوردشاير، بعد أن كشفت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل عن وجود ثلاثة متسللين ملثمين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر الموقع الإلكتروني، أنه في 14 من نوفمبر الحالي، أي بعد مرور نحو أربعة أسابيع على محاولة الاقتحام الأولى اضطر أفراد الأمن والكلاب البوليسية، إلى مطاردة مجموعة أخرى من المتسللين، وإبعادهم عن المنزل، الذي لم تكن الأسرة توجد به.