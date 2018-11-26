جراحات إنقاص الوزن سبب الطلاق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف تقرير سويدي أن إنقاص الوزن عبر إجراء العمليات الجراحية قد يكون له أثر على العلاقات الشخصية للإنسان، سواء تعلق الأمر بالزواج أو بالطلاق.

ووجد باحثون أنه بالمقارنة مع أشخاص لم يخضعوا لجراحة إنقاص الوزن، فإن من خضعوا لها قد يكونون أكثر عرضة للطلاق، إذا كانوا متزوجين أو للانفصال لمن يقبلون على الزواج.

وأوضح بير-أونه سفينسون من أكاديمية سولجرينسكا بجامعة جوتنبيرج، الذي شارك في البحث، أن آثار جراحة إنقاص الوزن تتجاوز مجرد فقدان بضعة كيلوجرامات من وزن الجسم. ودرس فريق سفينسون، بيانات بحثين كبيرتين شملتا أشخاصا أجروا تلك الجراحة وآخرين لم يقدموا على إجرائها. وكان ما بين 70 و75 منهم من النساء.