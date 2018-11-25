إطلاق نار ورعب في مركز تسوق بسبب "الجمعة الأسود"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيب رجل في إطلاق نار وقع خلال شجار في مركز تسوق مزدحم في نيوجيرسي في يوم الحسومات المعروف بـ"الجمعة الأسود" .

وتسبب إطلاق النار في إخلاء مركز "جيرسي غاردنز" فيما هرعت الشرطة إلى المكان.

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتسوقين وهم يختبئون فيما طُلب من آخرين "الانحناء". وكتب البعض على تويتر أنهم ظنوا أنهم يتعرضون لهجوم مسلح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 25 ألف متسوق توافدوا إلى ذلك المركز في يوم الحسومات.

من جهتها، قالت الشرطة انها "لم تقم بتوقيف المشتبه به، وأن الضحية لا يتعاون في تحديد هوية المشتبه به. وأن مركز التسوق يخضع لحماية وتم إخلاؤه في هذه المرحلة".

وغالباً ما تتسبب خلافات بين المتسوقين الباحثين عن حسومات في يوم "الجمعة الأسود" بأعمال عنف.

يذكر أن 11 أميركياً قتلوا وجرح 116 آخرين منذ 2016 في مثل هذا اليوم، بحسب ماوردته وسائل الإعلام .