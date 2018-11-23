الهاتف المحمول متهم بحبوب الشباب!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تتعدد أسباب ظهور حب الشباب الذي يظهر لايفتصر ظهوره على فترة المراهقة، وتعد الوجنتان والجبين أكثر المناطق عرضة لحب الشباب، وأشارت الدكتورة أنجالي ماهتو مؤلفة كتاب " العناية بالبشرة" إلى أن احد الأسباب الرئيسة التي قد نغفل عنها عند معالجة حب الشباب هي شاشة الهاتف المحمول التي تسبب رد فعل جلدي يترجم بح الشباب الالتهابي.

وأشارت ماهتو إلى أن حبوب الشباب تظهر بكثرة في الوجه وبالتحديد منظقة الخدين دونا غن المناطق الأخرى بالجسم كون هذه المناطق تشكل مركزا للغدد المنتجة للزيوت ودهون البشرة بكثافة.

وتساعد بعض العوامل الخارجية بظهور الحبوب، كمستحضرات العناية بالبشرة والشعر والتي تسد المسام وتسمى حبوب الشباب التجميلية.

إلا أن نظرة أدق لمنطقة الخدود تظهر أن استخدام الهاتف المحمول عند التحدث يشكل عاملا كبيرا في توفير البيئة المحفزة لظهور حب الشباب، حيث يمكن لسطح شاشة الهاتف المحمول القذر والحرارة اغلاق المسام التي تحفز الغدد الدهنية في البشرة.

وتنصح ماهتو بتعقيم البشرة وإزالة المكياج عند النوم والحرص على الابتعاد عما يحرض ظهور الحبوب كمستحضرات التجميل وبعض المأكولات.