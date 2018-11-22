انقاذ مريض من حالة نادرة لتمدد شريان أورطي بطني في "السعودي الالماني" دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح الفريق الطبي في مركز جراحة الأوعية الدموية في المستشفى السعودي الألماني دبي بإجراء عملية هي الأولى من نوعها في الدولة بعلاج تمدد الشريان الأورطي بتقنية الالترا ساوند من داخل الشرايين لمريض أردني يبلغ من العمر 66 عاما.

و بحسب الفريق الطبي الذي أشرف على علاج المريض، فقد حضر المريض إلى المستشفى و هو يعاني من ألم في الساق و لكن بعد الفحص الاكلينكي الذي بيّن وجود كتلة محسوسة في البطن مع الأخذ بعين الاعتبار عمر المريض و معاناته من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه مدخن، رفع احتمال إصابته بتوسع شريان أورطي بطني، و في الحال تم إجراء صورة مقطعية بالمادة الظليلة و التي بينت توسع كبير في الشريان الأبهري على شكل كرة و هو ما يعتبر أخطر أنواع تضخم الشريان الأبهري و يتطلب العلاج الفوري كونه يمكن أن ينفجر بأي لحظة مهددا حياة المريض.

وأضاف أن العملية و التي استمرت لمدة ساعتين، و هو ما يعتبر زمن قياسي، تمت بتركيب دعامات عازلة عن طريق القسطرة و بدون أي فتحات جراحية، و باستخدام تقنية الموجات الصوتية من داخل الشرايين. تم تركيب الدعامة بدقة بالغة و لم يحتاج المريض للعناية المركزة بعد العملية كما هو سائد في مثل هذه العمليات، و تعافى المريض بعد 48 ساعة و خرج من المستشفى دون أي مضاعفات.

و يشير الفريق الطبي، أن تمدد الشريان الأورطي يعد من أخطر أمراض الأوعية الدموية حيث أنه في معظم الحالات يكون بدون أعراض ظاهرة و لذا فهو مرض قاتل صامت و يؤدي حدوث انفجار في هذا التمدد إلى الوفاة، و هو حالة طارئة لا تقبل الانتظار في حين أن الاكتشاف المبكر لهذا المرض و علاجه بالطريقة الملائمة بإمكانه أن يحول دون مضاعفاته.

من جانبها قالت المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الالماني دبي د. ريم عثمان، إن التقنية المستخدمة في العملية تغني عن الإجراءات المتعارف عليها في الجراحة المفتوحة وما يصاحبها من مضاعفات، وارتفاع معدلات الخطورة على حياة المريض، و أضافت أن مركز جراحة الأوعية الدموية في المستشفى على أتم استعداد لاستقبال كافة حالات الأوعية الدموية وعلاجها بما يتناسب سواء بالعمليات الجراحية أو باستخدام الأشعة التداخلية.



