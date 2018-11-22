مقتل خمسة اطفال وجرح 19 بحادثة دهس تلاميذ في الصين

المصدر: بكين - أ ف ب

قتل خمسة أطفال وجرح 19 آخرون إثر قيام سيارة بدهسهم، اليوم، في شمال شرق الصين لسبب لا يزال غير معروف كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

ووقعت المأساة ظهرا قبالة مدرسة إبتدائية في مدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ فيما كان الاطفال يعبرون الطريق. وتم توقيف السائق كما أوضح التلفزيون الصيني الرسمي على موقع وايبو.

وقال التلفزيون الصيني إن جميع الأطفال كانوا في صف الروضة، وهذا يعني أن عمرهم يقل عن ست سنوات.

وأظهرت أشرطة فيديو بثت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة تنحرف الى الجانب الآخر من الطريق وتدهس التلاميذ، كما يظهر طفلان على الاقل وهما ممدان على الارض وغائبان عن الوعي في الشارع.

وأفاد التلفزيون الصيني أنه تتم معالجة ضحايا حادث الدهس.

وتتكرر حوادث السير في الصين حيث تحاول سلطات النقل تطبيق قوانين السلامة بدقة. وفي وقت سابق هذا الشهر قتل 13 شخصا على الاقل حين سقطت حافلة عن جسر في مقاطعة شونغكينغ بعدما حصل عراك بين السائق وراكب.

ووكان قُتل 11 شخصا في سبتمبر حين صدمت سيارة حشدا في ساحة عامة في مقاطعة هونان.