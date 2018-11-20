عاصفة شمسية تهدد بريطانيا بخسارة 20 مليار دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن موجة عواصف شمسية هوجاء، قد تدمر أجهزة الكمبيوتر وتعطل شبكات الكهرباء والإنترنت والاتصالات، إذا ضربت الأرض.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن مكتب الأرصاد أبلغ الوزراء البريطانيين من أن موجة شمسية عاتية، مثل تلك التي ضربت الأرض مرتين أو ثلاث مرات خلال القرنين الماضيين، ستكلف الاقتصاد البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 20.5 مليار دولار، وفق ما نقلت صحيفة

والمعروف أن مثل هذه العواصف الشمسية تولّد حقولاً مغناطيسية كثيفة فوق سطح الأرض، والتي قد تحرق بدورها الأجهزة الإلكترونية.



وأشار التحذير، إلى أنه في حال تمكنت بريطانيا من ابتكار أقمار صناعية جديدة يمكنها التنبؤ أو توقع مثل هذه العواصف الشمسية المدمرة، فإنها ستنجو منها.



وتعد الدراسة خلاصة لأبحاث أجرتها هيئة مسح أنتاركتيكا البريطانية ومختبر راذرفورد أبلتون وجامعة كامبريدج، وأوصت بضرورة أن تقوم بريطانيا بإنشاء نظام إنذار مبكر متخصص برصد هذه الظاهرة.