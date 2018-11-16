رصد كوكب متجمد يدور حول أقرب النجوم للشمس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر العلماء على كوكب متجمد خارج المجموعة الشمسية، يبعد 6 سنوات ضوئية عن الأرض ويصل حجمه لثلاثة أضعاف كوكبنا.

ويدور الكوكب حول نجم "بارنارد"، وهو أقرب نجم انفرادي إلى الشمس.

وبحسب التقرير الذي نشر في مجلة "نيتشر"، يعتبر هذا الكوكب المتجمد ثاني أقرب كوكب خارجي للأرض.ويطلق على الكوكب اسم "نجم بارنارد ب"، ويعتقد أنه أبرد قليلاً من كوكب زحل، ويتكون من صحراء جليدية لا توجد بها مياه سائلة.

ويحصل الكوكب على نحو 2 في المائة من أشعة الشمس التي تتلقاها الأرض.ويكمل الكوكب دورة كاملة حول نجمه كل 233 يوماً، ما يضعه في منطقة «خط الثلج»، وهو المكان الذي تتشكل فيه الكواكب.



ويؤكد التقرير أنه نظراً لقربه من نظامنا الشمسي ومداره الطويل، ستتمكن البعثات والتلسكوبات المستقبلية من تقديم رؤى جديدة حول "نجم بارنارد ب".