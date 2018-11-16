"بيجاما" تقضي على الأرق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طرحت شركة بريطانية «بيجاما» جديدة، ثبت علمياً أنها تحسن نوم الإنسان بنسبة 150 %، وتقضي على الأرق، وفق ما ذكر موقع "ميرور".

وهي مصنوعة من نسيج جديد يسمى «SOMNOTEC»، عبارة عن مزيج من الصوف عالي الجودة، وألياف مستخرجة من أشجار الكينا. وتعمل هذه الألياف على الحفاظ على درجة حرارة الجسم في المستوى الأمثل للنوم الجيد، وتحمي من التعرق خلال النوم. وقال مؤسس الشركة جيمس سميث: ملابس النوم التي قمنا بتصنيعها تساعد على نوم أفضل في الليل، مما يجعل الإنسان أكثر انتعاشاً لمواجهة اليوم المقبل. وأضاف أنه تم اختبار البيجامات على عدد من المتطوعين، من أجل إثبات كفاءتها وقدرتها على تحسين نومهم. وأظهرت النتائج أن المتطوعين ناموا بسرعة فاقت 53 %، واستيقظوا خلال الليل بأقل من 75 %، واستمتعوا بنوم عميق بنسبة 64 %.