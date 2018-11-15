وفاة بريطاني بعضّة قط

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي بريطاني بسبب إصابته بداء الكَلَب بعدما عضه قط أثناء قضاء عطلة في المغرب، حسبما أعلن مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة.

وقال مسؤولو هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن الضحية أصيب بالسعار بعد أن عضه قط.

وأصدرت الهيئة تذكيرا للمسافرين بتجنب الاتصال بالحيوانات أثناء تواجدهم في البلدان التي ينتشر فيها الداء.

داء الكلب "سيتلاشى خلال سنوات"

وتخلو جميع الحيوانات البرية أو المنزلية في بريطانيا من داء السعار، لكن خمسة بريطانيين لقوا حتفهم في الفترة من 2000 إلى 2017 بعد "اتصالهم بحيوانات في الخارج".

لكن بعض أنواع الخفافيش في المملكة المتحدة قد تحمل فيروسا شبيها بالسعار.