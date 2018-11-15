العثور على مدينة أهل طروادة المفقودة في اليونان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد سنوات من الحفر والتنقيب، توصل علماء آثار في اليونان إلى أدلة حول مدينة أسسها ناجون من حرب طروادة، ورد ذكرها في نصوص قديمة.

وأكدت وزارة الثقافة اليونانية، أمس الأول، أن باحثين وجدوا آثار مستوطنة، وعشرات من العملات النادرة، مما يرجح أن يكون الموقع المستكشف خاصا بمدينة «تينيا» المفقودة،.وقالت الوزارة في بيان إن «الحفريات في جنوبي اليونان بمنطقة بيلوبونيز، دليل على وجود المدينة القديمة».

وتضمنت قائمة الأشياء التي عثر عليها في الموقع طرقاً معبدة وهياكل معمارية مبنية من الحجارة والرخام، وقبوراً احتوت على مجوهرات ومزهريات، فضلاً عن بقايا اثنين من الأجنة البشرية، في أساسات إحدى المباني.

ويُعتقد بأن مدينة «تينيا» تأسست على أيدي أهل طروادة الذين أُخذوا كأسرى خلال الحرب التي وقعت في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد