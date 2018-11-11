البروكلي.. فوائد لا حدود لها!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح موقع " stylecraze " بتناول البروكلي لاحتوائه على فيتامينات ومعادن تساعد في الحفاظ على صحة الإنسان وتقيه الكثير من الأمراض وتقوي جهاز المناعة بالإضافة الى فوائد منها:

- يساعد البروكلي في الوقاية من الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للسرطان، والتى تمنع سرطان البروستاتا والرئتين والثدي وكذلك القولون.

- يحسن من صحة العظام والأسنان وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين K والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم .

- يحافظ البروكلي على صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائه على مركب السلفورافين الموجود أيضاً في الخضروات ويعمل على منع تلف بطانات الأوعية الدموية الناجمة عن مشاكل السكر المزمن.

- يحسن صحة الجهاز الهضمى ويقلل من التهاب القولون ويمنع الإصابة بسرطان القولون.

- يحافظ على صحة الكبد ويمنع الإصابة بسرطان الكبد .

- يساعد فى علاج الحساسية لأنه يؤدي إلى زيادة بنسبة 200٪ في إنتاج البروتينات التي تولد مضادات الأكسدة في الخلايا الأنفية.

- يحتوى البروكلي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، مما يساعد فى فقدان الوزن الزائد من الجسم.

- غني بمضادات الأكسدة الطبيعية التى تعمل على حماية العين من الأشعة الفوق بنفسجية وكذلك أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.

- يساعد فى تحسين الذاكرة والوقاية من الزهايمر والاكتئاب وذلك بفضل إحتواء البروكلى على نسبة عالية من حمض الفوليك.

- يحتوى البروكلي على فيتامين "سى "، الذى يعمل على تقوية الجهاز المناعي.