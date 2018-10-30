ابتلع أسنانه فحرم من الطعام لدة 3 سنوات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكن هندي من تناول أول وجبة له بفضل عملية جراحية دقيقة. بعد ثلاث سنوات من امتناعه عن تناول الطعام بشكل طبيعي بسبب ابتلاع أسنانه الاصطناعية عن طريق الخطأ.

واضطر ديباك ناندي، لتناول الطعام عبر أنبوب بعد أن ابتلع عدداً من الأسنان الاصطناعية التي تسببت بصعوبات بالغة في بلع الطعام. وبقي الرجل يخفي ما حدث له لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تساور الشكوك أفراد عائلته بسبب رفضه لتناول الطعام معهم.

وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية لإزالة الأسنان العالقة في بلعومه، إلا أن حالته لم تتحسن وظل يعاني صعوبات في تناول الطعام. وبعد الجراحة، تبين أن الأسنان الاصطناعية تسببت بأضرار بالغة في المريء، ما دفع الأطباء لإخضاع الرجل لعلاج طويل الأمد.