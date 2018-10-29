مقتل مالك ليستر سيتي وأربعة آخرين في تحطم هليكوبتر

المصدر: ليستر- ويترز

قال ليستر سيتي والشرطة اليوم إن فيكاي سريفادهانابرابا مالك النادي، وهو رجل أعمال تايلاندي عملاق، قتل برفقة أربعة أشخاص آخرين عندما تحطمت طائرته الهليكوبتر ثم انفجرت بعد مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

واشترى فيكاي النادي المغمور الواقع في وسط انجلترا في 2010 ثم فاجأ عالم كرة القدم حين خالف التوقعات ليحرز لقب الدوري الانجليزي الممتاز في 2016 في قصة رياضية ملهمة.

وكان فيكاي، وهو أب لأربعة ومؤسس شركة كينج باور العملاقة للأسواق الحرة، شخصية محبوبة بين جماهير النادي.

وقال النادي في بيان "بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو وأربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".

وقالت شرطة ليسترشير إن الطائرة سقطت في مرآب للسيارات بالقرب من استاد كينج باور في حوالي الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، بعد نحو ساعة واحدة من نهاية مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد.

وأضافت الشرطة أن الضحايا يعتقد أنهم اثنان من موظفي رجل الأعمال التايلاندي، وهما نورسارا سوكناماي وكيفبورن بونباري، وقائد الطائرة إيريك سوافر وراكبة تدعى إيزابيلا روزا ليخوفيتس.

وأكدت الشرطة أن لا أحد على الأرض أصيب بسوء.

ووفق شهود عيان، كانت الهليكوبتر تجاوزت بالكاد مدرجات الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها. وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى كرة من النار.

وأبلغ جون بوتشر، الذي كان قريبا من الاستاد وقت الحادث، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ابن شقيقه شاهد الهليكوبتر وهي تخرج عن السيطرة بسبب خلل في المروحة الخلفية على ما يبدو.

وقال "في ثوان سقطت مثل الحجر على الأرض... لحسن الحظ دارت حول نفسها لفترة والكل ركض".

* الفوز بالدوري

بعد أن ضخ الملايين في النادي، ساعد فيكاي ليستر على العودة للدوري الممتاز في 2014 قبل أن يفاجئ العالم بالفوز على أمثال مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ليصبح بطلا لانجلترا.

ووضع مئات المشجعين الزهور وقمصان ليستر والأوشحة خارج الاستاد تكريما لذكرى فيكاي اليوم الأحد.

وقال المشجع ريتشارد موبز (68 عاما) لرويترز "ضخ الكثير من المال في النادي. أخرج النادي من الحراسة القضائية وضخ فيه المال وبنى الفريق وفاز بالدوري الممتاز".

وأضاف "المستقبل يبدو مشرقا أو على الأقل كان يبدو مشرقا".

ووفقا لمجلة فوربس، كان فيكاي خامس أغنى شخص في تايلاند بثروة قدرها 4.9 مليار دولار.

واحتكرت شركة الأسواق الحرة التي أسسها رجل الأعمال العصامي في 1989 المطار عام 2006 إبان حكومة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا. وواصلت الشركة ازدهارها حتى بعد الإطاحة بتاكسين في انقلاب في ذلك العام.

وتشمل إمبراطورية عائلة فيكاي نادي أود-هيفرلي لويفن البلجيكي لكرة القدم.

وقالت الشرطة إن إدارة التحقيق في حوادث الطيران تقود التحقيق في سبب الحادث.

وقالت شركة ليوناردو الايطالية المصنعة للطائرة إنها مستعدة للمساعدة في التحقيق. وأضافت الشركة الايطالية أن هذا أول حادث للهليكوبتر ايه.دبليو 169.

وقالت رابطة الدوري الانجليزي إن مباراة ليستر سيتي في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية ضد ساوثامبتون والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء تم تأجيلها بسبب الحادث. وكانت المباراة ستقام باستاد كينج باور.