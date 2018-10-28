انتظرونا.. بث مباشر لإطلاق "خليفة سات" أول قمر اصطناعي عربي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بث مباشر للحظة إطلاق القمر الإصطناعي خليفة سات.

لمشاهدة لحظة اطلاق خليفة سات عبر قناة سما دبي يرجى الضغط هنا " لحظة اطلاق خليفة سات "

لمشاهدة لحظة اطلاق خليفة سات عبر قناة دبي يرجى الضغط هنا " خليفة سات "

لمشاهدة لحظة اطلاق خليفة سات عبر مركز محمد بن راشد للفضاء يرجى الضغط هنا " خليفة سات "

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق المشروع الوطني "خليفة سات". القمر الصناعي الأول الذي تم تصنيعه في دولة الإمارات.

حيث سيُطلق "خليفة سات" اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحا، من المحطة الأرضية بمركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن الصاروخ (H-IIA)، ليبدأ العمل في مداره لمدة خمس سنوات.

بالفيديو.. عملية نقل الصاروخ ‏H-IIA الذي سيطلق خليفة سات

ساعات وينطلق "خليفة سات".. الإمارات تسجل تاريخا جديدا للعرب