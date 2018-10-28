ساعات وينطلق "خليفة سات".. الإمارات تسجل تاريخا جديدا للعرب

المصدر: موقع "الإمارات اليوم" - دبي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المشروع الوطني "خليفة سات". القمر الصناعي الأول الذي تم تصنيعه في دولة الإمارات.

حيث سيُطلق "خليفة سات" يوم غد، في تمام الساعة الثامنة صباحا، من المحطة الأرضية بمركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن الصاروخ (H-IIA)، ليبدأ العمل في مداره لمدة خمس سنوات.

و"خليفة سات" هو أول قـمر صناعي إماراتي ٪100 من تصميم وتصنيع "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وهو مخصّص لأغراض رصد الأرض ويعد إنجازاً سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية.

عمل على بناء "خليفة سات"، الذي يبلغ طوله مترين ووزنه 330 كيلوجراماً فقط، 70 مهندسا إماراتيا تراوحت أعمارهم بين 27 و28 سنة.

وكانت مراحل إنجاز خليفة سات" بدأت عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع «خليفة سات» في ديسمبر 2013، وتم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق المركز، بوساطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية. كما أنه أول قمر اصطناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء التابعة للمركز.

ويشار إلى أن "خليفة سات" هو ثالث قمر صناعي إماراتي يحلّق في الفضاء بعد القمرين "دبي سات-1" و"دبي سات-2".

وتبث لكم "الإمارات اليوم" النقل المباشر لإطلاق "خليفة سات" على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.