جرعة "بنسلين" تحرق جسد شابة فرنسية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



تحولت حياة شابة فرنسية في العشرينات من عمرها، إلى مأساة بعدما تناولت مضاداً حيوياً بسيطاً من البنسلين أثناء إصابتها بالتهاب اللوزتين في مدينة أفينيون، جنوبي فرنسا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشابة كاميل ليجر، أصيبت بمتلازمة جلدية نادرة تعرفُ بـ "تقشر الأنسجة المتموتة البشروية التسممي" بعد أخذ مضاد حيوي من البنسلين.

ويؤدي هذا التفاعل الجانبي للدواء إلى انفصال الطبقة الخارجية للجلد عن الطبقة التي تحتها، وقضت الشابة البريطانية أسابيع عدة في المستشفى بعدما فوجئت بحروق من الدرجة الثانية.

ولم يسلم أي عضو في ليجر إثر حصول التفاعل، إذ امتدت الحروق إلى اللسان والقصبة الهوائية، وبسبب هذه الحالة الحرجة، اضطرت لقضاء مدة طويلة وهي ملفوفة بالضمادات الطبية.