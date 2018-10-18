بريطانيا تدرس وضع صورة امرأة مسلمة على ورقة نقدية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قد يطرح البنك المركزي البريطاني ورقة نقدية من فئة 50 جنيها إسترلينيا تحمل صورة شخصية نسائية مسلمة، حظيت بتقدير كبير في تاريخ بريطانيا.

وذكرت صحيفة «تلغراف»أن البنك المركزي قد فتح الباب أمام تقديم المقترحات، ودافعت عدة شخصيات عن وضع صورة العميلة البريطانية السابقة، نور عنايات خان، التي عملت في فرنسا أثناء الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وولدت عنايات في روسيا سنة 1914 لأمير التصوف الهندي، عنايات خان، وأم أميركية، وانتقلت في وقت لاحق إلى فرنسا، وفي عام 1940 غادرت إلى بريطانيا والتحقت بجيشها. انضمت نور إلى «وحدة المهام الخاصة»، وهي وحدة استخباراتية بريطانية، وتخصصت بالاتصال اللاسلكي. في حين انضم أخوها فيلايات إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية.