طالبة تقدم لزملائها حلوى مصنوعة من رماد جدتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحقق الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في صحة تقارير مفادها أن طالبة قدمت قطعا من الحلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة لزميلاتها وزملائها في المدرسة.

وقالت التقارير إن التلاميذ الذين قدمت لهم الحلوى لم يكونوا يعلمون بمحتوياتها.

وأوردت التقارير بأن السلطات في كاليفورنيا احيطت علما بالموضوع من خلال تلاميذ في المدرسة، ولكنها لم تفحص الحلوى للتحقق من صحته إلى الآن.

ورفضت مدرسة دا فينشي الثانوية التعليق على الحادث، ولكنها قالت إن المتورطين فيه "يشعرن بالندم."

وقالت الشرطة إن الحلوى المعفرة بالرماد قدمت إلى 9 تلاميذ في المدرسة، ولكنها أضافت بأنها لا تعلم عدد المتورطين في توزيعها.