مضيفة طيران هندية تسقط من طائرة ركاب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سقطت مضيفة في شركة الخطوط الجوية الهندية، من إحدى طائراتها إلى مدرج مطار مومباي عندما كانت تحاول إغلاق باب الطائرة يوم الإثنين.

وأعلنت الشركة أن المضيفة سقطت بينما كانت تستعد لصعود الركاب، وقالت إن المضيفة هارشا لوبو أصيبت بكسور في ساقيها نتيجة الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن برافين بهاتناغار، أحد كبار مسؤولي الشركة، قوله إن "إحدى أفراد الطاقم سقطت عندما كانت تحاول إغلاق الباب الخلفي لطائرة بوينغ 777، وأصيبت بجروح صباح الإثنين".

ومضى المسؤول قائلا: "تخضع المضيفة للعلاج في المستشفى، وهي في كامل وعيها وفي حالة صحية جيدة، وسيجرى تحقيق للوقوف بدقة على أسباب وقوع الحادث".

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن المضيفة البالغة من العمر 52 عاما لم تفقد الوعي ولكنها أصيبت بكسور في ساقيها.