لاعب برشلونة يتحرش بامرأة.. ويكسر أنف زوجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تورط صانع اللعب في نادي رشلونة الإسباني أردا توران، في واقعة كسر أنف مطرب تركي شهير يوم الأربعاء بعدما تحرش بزوجة الأخير في أحد المطاعم.



وكشفت شبكة قنوات " سي ان ان" التركية الإخبارية أن توران تحرش لفظيًا بـ"أوزالم ادا شاهين"، زوجة المطرب الشهير بيركاي، داخل ملهى ليلي، لترد عليه: "ماذا تفعل عد لرشدك".

وتصاعدت الأمور سريعا قبل أن ينتهي الشجار بضربة قوية من توران في وجه بيركاي الذي تعرض لكسر في الأنف وتم نقله إلى المستشفى.



وكشفت القناة التركية أن توران أخذ مسدسًا وذهب إلى بيركاي في المستشفى، وطلب منه أن يقتله وقال: "لم أعلم بأنها زوجتك يا رجل، لقد قمت بعمل أحمق وطائش، اقتلني".



وتأتي هذه الواقعة بعد نحو خمسة أشهر من فرض الاتحاد التركي لكرة القدم، عقوبات قاسية على أردا توران المعار من برشلونة الإسباني إلى باشاك شهير التركي

على خلفية قيامه بدفع الحكم المساعد خلال إحدى مباريات الفريق ببطولة الدوري التركي.