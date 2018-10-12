فتاة لم تأكل منذ 4 سنوات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حرمت فتاة هولندية من تناول الطعام كبقية البشر بسبب إصابتها بمرض مجهول ونادر جداً تسبب في انسداد في جهازها الهضمي.

وأصيبت كيلي بيكرز (21 سنة) بانسداد مزمن في الجهاز الهضمي سببه مجهول، لذلك، ومنذ أكثر من أربع سنوات، لا يمكنها تناول الطعام طبيعياً، لذلك تأخذ المواد المغذية عن طريق مغذ شرياني.

وتعرّض هذه الطريقة في الحصول على المواد المغذية الفتاة للعدوى، فقد كادت أن تموت مرات عدة بسبب تلوث الأنبوب الذي يزودها الغذاء.

وتحاول كيلي العيش حياة طبيعية، وتقوم بسفرات سياحية وتتجول في الجبال وتمارس الرياضة. ولكن الشيء الوحيد الذي تفتقده هو عدم تمكنها من تناول الطعام في شكل طبيعي كما يفعل جميع البشر.