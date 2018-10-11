جمهور الإمارات لن يتمكن من مشاهدة مباراة المنتخب مع هندوراس

المصدر: منصور السندي-دبي

لن يتمكن الجمهور الإماراتي من مشاهدة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية الدولية المقررة اليوم الخميس أمام نظيره منتخب هندوراس على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية خلال معسكره الخارجي المقام هناك ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وقال مصدر في مؤسسة دبي للإعلام المالكة لحقوق بث مباريات المنتخب أن عدم بث هذه المباراة جاء بطلب من أتحاد الكرة.

وأضاف المصدر لـ الامارات اليوم " نعتذر للجمهور عن عدم بث المباراة لأسباب خارجة عن إدارتنا".

ويلعب المنتخب في كأس اسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند، إذ يستهل مشواره في البطولة بلقاء البحرين في الخامس من يناير المقبل.

وسيخوض المنتخب مباراته الودية المقبلة في معسكر برشلونة أمام فنزويلا يوم 16 الجاري.