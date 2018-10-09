5 معالم سياحية ساحرة في دبي ضمن موسوعة "غينيس"

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت موسوعة "غينس" للأرقام القياسية خمسة معالم بارزة في إمارة دبي قد لا يخلو أي برنامج سياحي لزيارة الإمارات من التوقف عندها.

والبداية كانت مع برج خليفة كأطول هيكل أو جسم من صنع الإنسان بارتفاع 828 متراً.. ويستحوذ المعلم على مجموعة من الأرقام القياسية فهو أكبر برج في عدد الطوابق على مستوى العالم بـ 163 طابقاً وأعلى برج مسكون في العالم وتبدأ المساحات السكنية من الطابق 77 إلى الطابق 108 إلى جانب أعلى مطعم في العالم في الطابق 122 وأعلى مشرفة مراقبة على مستوى العالم من ارتفاع 556 متراً.

و تمتلك دبي أطول فندق في العالم وهو فندق "جيفورا" الذي يبلغ طوله 356 متراً و يتألف من 75 طابقاً تضم 28 غرفة، فضلاً عن 5 مطاعم.

ويتخذ الفندق موقعاً مهماً في قلب مدينة دبي على شارع الشيخ زايد وعلى بعد كيلو متر واحد من برج خليفة و"دبي مول" ويقع بين محطتين لمترو دبي.

وتحتضن دبي أكبر منتجع داخلي للتزلج على مستوى العالم وهو "سكي دبي" الذي تبلغ مساحته 22,500 متر مربع.. ويتألف من خمسة مسارات تتباين صعوبة وطولاً وانحداراً، ويبلغ أطول هذه المسارات 400 متر بانحدار يزيد على 60 متراً.

وتضم دبي مترو "الخط الأحمر" الذي يعتبر أطول مترو بدون سائق في العالم والذي ينقل سكان المدينة في خط يصل طوله إلى 52.1 كلم.

ويعمل المترو وفقاً لنظام إلكتروني متكامل الأمر الذي يتيح المجال لتعزيز التحكم وضبط مواعيد الرحلات بشكل دقيق، كما تم تصميم محطاته وفقاً لأسلوب معماري مبتكر ومتميز، وقد زودت بأحدث تقنيات السلامة والأمان.

ونجحت حديقة دبي للزهور "دبي ميراكل غاردن " في تسجيل اسمها بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك بعد تقديمها أكبر مجسم من الزهور في العالم، يحاكي مجسمًا لطائرة الإمارات "إيرباص إيه 380" الذي استغرق تصميمه وتنفيذه 180 يومًا، بما يزيد على 144 ألف ساعة عمل، بمشاركة 200 شخص ما بين مهندس وعامل وموظف متخصص.

وبلغ ارتفاع المجسم الذي نفذته الحديقة نحو 24 مترًا واستخدم في تأسيسه 300 طن حديد و50 طن إسمنت، ليتحمل 90 طنًا من الزهور التي استغرق نموها 4 أشهر.