وفاة الفنانة السورية دينا هارون

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت الفنانة السورية دينا هارون، اليوم، عن عمر ناهز 44 عاما، في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام كما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وذكرت تقارير إعلامية، أن الفنانة التي دخلت مؤخرا "العناية المركزة" لأسباب تتعلق بـ"التنفس ومشكلة في الأمعاء"، وذلك نقلا عن شقيقتها الممثلة تولاي هارون منذ أيام.

ونشرت تولاي، الأحد، صورة لشقيقتها قالت فيها: "وعدتيني بدك ترجعيلنا، ناطرينك دندونة ياضي عيوني يا رب يا رب يارب كون معها يا رب".

وبدأت هارون حياتها الفنية عام 2000 مع الفنان ياسر العظمة، وقدمت عددا كبيرا من المسلسلات التلفزيونية، منها "أحلامنا المؤجلة"، و"حديث المرايا"، و"نوادر وحكايا"، و"أشواك ناعمة".