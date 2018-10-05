فرنسا: فتح تحقيق بعد اختفاء رئيس الإنتربول

المصدر: باريس-أ ف ب

فتح تحقيق في فرنسا بشأن الصيني هونغوي مينغ رئيس الانتربول الذي يوجد مقره في ليون (وسط-شرق فرنسا) والذي فقدت عائلته أثره منذ مغادرته الى الصين في نهاية سبتمبر كما أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها اذاعة "أوروبا1".

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "لم يفقد أثره في فرنسا".

واشارت الاذاعة الى انه غادر فرنسا في 29 سبتمبر.

قبل انتخابه رئيسا للانتربول في نوفمبر 2016، كان مينغ نائبا لوزير الامن العام في الصين.

وكان أول صيني ينتخب رئيسا للانتربول، منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تربط وكالات تطبيق القانون بين الدول الاعضاء ال192.

وتنتهي ولاية مينغ في العام 2020.