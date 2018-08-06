إصابة 6 أشخاص بحادث تدهور حافلة عمال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصيب 6 أشخاص بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة في حادث تدهور حافلة عمال تقل 14 راكباً عند جسر ايكاد باتجاه ابوظبي، ونقلت شرطة أبوظبي المصابين إصابات بليغة جواً إلى مستشفى المفرق.

ودعا نائب مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة العميد أحمد عبدالله الشحي، قائدي المركبات إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها و عدم وجود أي تلف أو تشققات بها لتجنب وقوع الحوادث المرورية، نتيجة لانفجارها خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو خلال فترة الصيف .

وأفاد رئيس قسم الضبط المروري بإدارة مرور المناطق الخارجية الرائد عبدالله القبيسي، بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي للمركبة وعدم تأكد السائق من سلامة وصلاحية استخدامها على الطريق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والمستشفى الميداني لشرطة ابوظبي إلى الموقع وباشرت مهام عملها، ونقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، المصابين بإصابات بليغة إلى مستشفى المفرق.