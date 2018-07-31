ميزة في "آي فون" الجديد تضع أندرويد في مأزق!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قام خبراء تقنيون بتحليل شيفرة جهاز آي فون الجديد iOS 12 بيتا5 وكشفوا عن أهم ميزة سيحملها الهاتف الجديد الذي من المتوقع طرحه في الأسواق سبتمبر القادم.

وبحسب الخبراء، تنوي آبل دعم نظام الشريحتين " double SIM card"في الجهاز الواحد ، وبذلك يمكن استخدام خطين هاتفيين في نفس الوقت.

ومن المتوقع أن تطرح آبل جهاز آي فون جديد في آسيا بشاشة كبيرة، من أجل استخدام أسهل للأحرف الآسيوية، فيما صرح الخبراء أن iphone X بلس سيطرح في الأسواق ليكون بذلك أكبر آي فون تطرحه الشركة بواقع 6.5 إنش.

وانفردت أجهزة أندرويد بميزة الشريحة المزدوجة عن منافستها آبل لفترة طويلة قبل أن تقرر آبل إضافتها لهاتفها الجديد، ما يجعل المنافسة تشتد بين الشركتين الأكثر مبيعا لأجهزة الهاتف المحمول.