القبض على مقتحمي ملعب نهائي كأس العالم للقدم بتهم جديدة

المصدر: موسكو - رويترز

قال محامي 4 أشخاص من جماعة روسية معارضة كانوا قد سُجنوا 15 يوما لاقتحامهم ملعب مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم إنه تم القبض عليهم مرة أخرى بعد الإفراج عنهم أمس الاثنين.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الأربعة يواجهون الآن تهمة جديدة تتعلق بتنظيم ظهور علني دون الحصول على تصريح مسبق وهي تهمة عقوبتها السجن مدة تصل إلى عشرة أيام أو دفع غرامة تصل إلى 30 ألف روبل (481.21 دولار).

وقال المحامي نيكولاي فاسيلييف إن الشرطة لم تسمح له بالاطلاع على المستندات وإنه لا يمكنه تأكيد التهم الموجهة لموكليه أو متى ستعقد جلسة.

وكان النشطاء قد اقتحموا الملعب خلال المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا في 15 يوليو حيث جروا في الملعب وهم يرتدون زي الشرطة.

وحدثت الواقعة في استاد لوجنيكي بموسكو أمام الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين كانوا يحضرون المباراة في خرق أمني نادر للبطولة التي استضافتها روسيا.

وقالت الجماعة المعارضة إن اقتحام الملعب، الذي أوقف المباراة لفترة قصيرة، كان يهدف إلى الترويج لحرية التعبير وإدانة سياسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقرر سجن الأربعة لمدة 15 يوما ومنعوا من حضور أي أحدث رياضية لمدة ثلاث سنوات.

وقال منظمو البطولة إن المشرفين الذين فشلوا في إيقاف اقتحام الأربعة للمعلب سيواجهون إجراءات تأديبية.