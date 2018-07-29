عروس هاري تنكر والدها.. وتغير أرقام هاوتفها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

صرح والد الأميرة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، أن ابنته أقصته من حياتها ولم يعد هناك أي سبيل للتواصل بعد أن غيرت كل أرقام هاوتفها التي تملكها.

وأشار والد ميغان أنه لم يتكلم معها منذ مايقارب 3 أشهر، ويتوقع أن يكون ذلك بسبب فضيحة الصور المسربة له قبل الزفاف الملكي، حيث اعترف لاحقا أنه تلقى مبلغا من المال مقابل مجموعة من الصور المسربة له وهو يستعد لحفل الزفاف واعتذر للثنائي الملكي، على الرغم من تأكيدات ميغان أن الأمر لا يستحق الاعتذار .

وأكد أنه يتطلع إلى الاحتفال بها في عيد ميلادها الذي يصادف الـ4 من أغسطس، إلا أنه متأكد ان شيئا لن يتغير في علاقتهما.

ويخشى والد ميغان بحسب تصريحاته لـ "ديلي ميل" ألا يحظى بفرصة رؤية أحفاده أو التحدث إلى ميغان مرة أخرى في حياته.