مسؤولون ومثقفون إماراتيون ينعون "فتاة العرب": وداعاً عوشة بنت خليفة

المصدر: محمد العكور - دبي

غيّب الموت، الجمعة، عوشة بنت خليفة السويدي، الملقبة بـ”فتاة العرب” وقبله بـ”فتاة الخليج” عن عمر يناهز (98 عاماً) لتفقد الساحة الثقافية في الدولة واحدة من أبرز الشاعرات والتي أسهمت في نشر القصيدة الإماراتية.

ونعى مسؤولون ومثقفون الفقيدة التي ولدت في عام (1920) في مدينة العين وانتقلت للسكن في إمارة دبي بوسم #وداعاً_عوشة_بنت_خليفة، مستذكرين مكانة الفقيدة الثقافية ودورها في مسيرة الشعر النبطي بالدولة.

ونعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، الدكتورة نورة الكعبي الفقيدة قائلة: رحم الله عوشة بنت خليفة السويدي.. علم من أعلام الإمارات وشخصية استثنائية صاحبة تاريخ حافل بالإسهامات المميزة في المشهد الثقافي المحلي...شاعرة شعبية معاصرة عرفت بغزارة إنتاجها وتعدد إبداعاتها... ستفتقد الساحة الثقافية قلماً ذهبياً وموهبة متدفقة بالعطاء.

رحم الله عوشة بنت خليفة السويدي.. علم من أعلام الإمارات وشخصية استثنائية صاحبة تاريخ حافل بالإسهامات المميزة في المشهد الثقافي المحلي...شاعرة شعبية معاصرة عرفت بغزارة إنتاجها وتعدد إبداعاتها... ستفتقد الساحة الثقافية قلماً ذهبياً وموهبة متدفقة بالعطاء. — نورة الكعبي (@NouraAlKaabi) July 27, 2018

وقال رجل الأعمال، خلف الحبتور الذي تجمعه بالفقيدة علاقة أسرية : عوشة بنت خليفة، يا ابنة خالتي وأم زوجتي وجدة أولادي، أنتِ انسانة لن يُكرِّرها الزمان، الله يصبّرنا على فراقك.

وأضاف: كنتُ أتمنى أَن أكون بجانبك في ساعاتك الأخيرة لوداعك يا بنت خليفة، ولكنّ الله عز وجل قَدَّر أَن لا أكون بجانبك لأسباب صحية حالت بيني وبين ذلك. الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة.

كنتُ أتمنى أَن أكون بجانبك في ساعاتك الأخيرة لوداعك يا بنت خليفة، ولكنّ الله عز وجل قَدَّر أَن لا أكون بجانبك لأسباب صحية حالت بيني وبين ذلك. الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة. #وداعاً_فتاة_العرب#وداعاً_عوشة_بنت_خليفة — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) July 26, 2018

واستذكر مدير عام شركة أبو ظبي للإعلام علي بن تميم دور الفقيدة في المشهد الثقافي بالدولة قائلاً: كانت لؤلؤة تلمع في الشعرية الإماراتية الحديثة، بفتاة العرب مرت الشعرية المحلية بتحولات جمالية بديعة ونهضة شاملة، إنها قامة المجد والعز والفخار، قامة ثقافية رائدة، إلى جنة الخلد بعدما تركت جنة الشعر والثقافة لنا ننعم بها، رحمك الله

وأضاف بن تميم: بفتاة العرب انتقلت الشعرية النبطية لتكون أكثر رقة، طيعة بألفاظ شعرية معبرة عن ذات المرأة أكثر وأكثر، جزالة نسائية باذخة، والأهم من كل ذلك صار شعرها يجاريه الشعراء وكذلك البلغاء، بل القادة الفصحاء، كانت ضوءا من الأعماق الحكيمة وقبسا منيرا.

بفتاة العرب انتقلت الشعرية النبطية لتكون أكثر رقة، طيعة بألفاظ شعرية معبرة عن ذات المرأة أكثر وأكثر، جزالة نسائية باذخة، والأهم من كل ذلك صار شعرها يجاريه الشعراء وكذلك البلغاء، بل القادة الفصحاء، كانت ضوءا من الأعماق الحكيمة وقبسا منيرا#وداعاً_فتاة_العرب #وداعاً_عوشة_بنت_خليفة — علي بن تميم (@3litamim) July 26, 2018

وقال الشاعر والباحث سلطان العميمي: الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي الشهيرة بفتاة العرب لم تكن قامة شعرية فحسب، بل كانت تجربتها تمثل مرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشعر النبطي في دولة الإمارات، كانت امتداداً لمرحلة تجديدية مهمة بدأها الشاعر راشد الخضر.

وذكر العميمي: أسهمت قصائد الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي في إيصال القصيدة الإماراتية إلى آفاق جديدة من الانتشار. كما تعتبر قصائدها شاهداً على تحولات اجتماعية وأدبية وتاريخية كبيرة في دولة الإمارات. وحظيت الأغنية الإماراتية من خلال قصائدها بانتشار كبير.

أسهمت قصائد الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي في إيصال القصيدة الإماراتية إلى آفاق جديدة من الانتشار. كما تعتبر قصائدها شاهداً على تحولات اجتماعية وأدبية وتاريخية كبيرة في دولة الإمارات. وحظيت الأغنية الإماراتية من خلال قصائدها بانتشار كبير.#وداعاً_فتاة_العرب#وداعاً_عوشة_بنت_خليفة — سلطان العميمي (@alameemi) July 26, 2018

وتصدر وسم (#وداعاً_عوشة_بنت_خليفة) و (#وداعاً_فتاة_العرب) قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على موقع التواصل الإجتماعي في الدولة، وحصدا ملايين المشاهدات على الشبكة منذ انتشار خبر وفاة الفقيدة.