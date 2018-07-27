بالفيديو: انتقادات لإعلان مالتيزرز الجديد... وخبراء: تقليده قد يؤدي للموت

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انتقدت خبيرة في الإسعافات الأولية الإعلان الجديد لمنتج الشوكولا "أزرار مالتيزرز" والذي يمكن أن يؤدي للاختناق حتى الموت في حال اتباعه .

حيث يظهر الإعلان سيدتين تجلسان على طاولة وتقوم إحداهما بنقر زر شوكولاتة مالتيزرز إلى فم صديقتها.

وقالت الخبيرة ان 85٪ من الوفيات الناجمة عن الاختناق ناتجة عن الطعام ، وبينما يتم طرح اللعبة على أنها متعة غير ضارة ، يمكن أن تسوء الأمور بسهولة.

لكن شركة (مارس) لصناعة الحلويات، والمنتجة لأزرار مالتيزرز الجديدة، ردت بالقول إن هذا الفيلم "خفيف" و"مرح".

ويحدث الاختناق عندما تعلق قطعة الطعام في القصبة الهوائية في الحلق نتيجة رميها داخل الفم، ما يؤدي إلى توقف وصول الهواء إلى الرئتين.

وعلى الرغم من أنه من الممكن إنقاذ الأشخاص عن طريق إزالة الانسداد إلا أن الاختناق يمكن أن يقتل إذا لم يبدأ المتضرر بالتنفس بسرعة، كما أنه من الوارد حدوث ضرر في الدماغ نتيجة نقص الأوكسجين.

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