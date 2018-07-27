فيس بوك تخسر 119 مليار دولار في البورصة

المصدر: سان فرانسيسكو -أ ف ب

تراجعت اسعار اسهم فيس بوك اكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم الخميس في نيويورك ما ادى خسارتها 119 مليار دولار من رسملتها في البورصة، في سابقة في وول ستريت.

ومنذ بدء المبادلات الاولى في وول ستريت سجل سعر سهم فيس بوك تراجعا، وتواصل هذا الاتجاه طوال نهار الخميس.

وانتهت الجلسة على سعر 176,26 دولارا للسهم الواحد اي بتراجع نسبته 19 بالمئة، ما يخفض قيمة رسملتها السوقية الى 510,2 مليارات دولار.

وهذه اكبر خسارة في قيمة مجموعة تسجل في جلسة واحدة في نيويورك. وقد ادت الى انخفاض مؤشر ناسداك الذي يشمل عددا من شركات التكنولوجيا الذي خسر 1,01 بالمئة من قيمته.

وبعد انخفاض حاد كان الاكبر خلال جلسة واحدة منذ دخول فيس بوك الى البورصة، ارتفعت اسعار الاسهم قليلا في المبادلات الالكترونية، وما زاد من حدة التراجع ان اسعار اسهم الشبكة كانت مرتفعة جدا في المبادلات، لذلك يمكن ان تكون تأثرت بعمليات لسحب الارباح.

وقالت فيس بوك ان هذا التباطؤ نجم جزئيا عن معالجة جديدة لمسألة المعطيات الشخصية والامنية -محور فضيحة كامبريدج اناليتيكا التي كشفت في منتصف مارس، لكن مجموعة مارك زاكربرغ تعرف ايضا بحدود نمو الاعلانات التي تؤمن كل عائداته تقريبا.