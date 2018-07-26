تحديد موعد عرض الجزء الأخير من مسلسل "جيم أوف ثرونز"

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

قال مسؤول تنفيذي في شبكة هوم بوكس أوفيس (إتش.بي.أو) التلفزيونية ذات الاشتراك إنها تعتزم بث الموسم الأخير من مسلسل الخيال العالمي (جيم أوف ثرونز) أو (لعبة العروش) خلال النصف الأول من العام المقبل.

وامتنع رئيس البرامج بشبكة (إتش.بي.أو) كاسي بلويز أثناء حديثه أمام لقاء لجمعية نقاد التلفزيون الأميركية عن تقديم تفاصيل عن الموسم الثامن والأخير من المسلسل. كما لم يقدم موعدا محددا لعرض الجزء الأخير.

والمسلسل الحائز على جوائز إيمي هو الأكبر على الإطلاق لشبكة (إتش.بي.أو) إذ يبلغ عدد مشاهديه في الولايات المتحدة ثلاثين مليونا علاوة على جيش من المشاهدين المولعين في أنحاء العالم.

وقال بلويز ردا على أسئلة إن الشبكة، وهي وحدة تابعة لشركة (إيه.تي آند تي) الأميركية للاتصالات، إنها بصدد البحث عن مخرج وطاقم لفيلم مكمل لمسلسل (جيم أوف ثرونز). وقال إنه يأمل في أن يبدأ تصوير الجزء التجريبي للفيلم العام القادم.

وكانت شبكة (إتش.بي.أو) أعلنت في يونيو أنها بدأت الإعداد للجزء التجريبي وأنه سيمتد إلى سلسلة أفلام إذا حالف النجاح الجزء الأول.