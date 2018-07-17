شائعات حول رغيف الخبز في مصر.. والحكومة تنفي

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

ردت وزارة التموين المصرية، اليوم، على شائعات أثارت جدلا شعبيا، وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء، تحدثت عن إضافة «مادة على الخبز لتقليل الكثافة السكانية»، مؤكدة أن تصريحات الوزير علي المصيلحي أخرجت عن سياقها.

وأكدت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها في موقع فيس بوك: «عدم إضافة أي مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية».

وأوضحت أنه «تم تحريف تصريح الوزير الخاص بـإضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، من معناه».

وأشار البيان إلى أن «كل ما يتردد حول هذا الشأن، شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين».

وأكدت الوزارة أنه «تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح في جميع مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز، بالإضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي".

يذكر أن حالة من الجدل والسخرية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد بث معلومات تفيد بإضافة مادة على رغيف الخبز المدعم للحد من الكثافة السكانية، ضمن خطة الحكومة لتقليل الكثافة السكانية.