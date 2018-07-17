"فورد" تدفع 299 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية خاصة بعيوب الوسائد الهوائية

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت وثائق مقدمة إلى إحدى المحاكم الأميركية، أمس، موافقة شركة صناعة السيارات الأميركية "فورد" على دفع 299 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضدها بسبب الوسائد الهوائية المعيبة المستخدمة في سياراتها والموردة من شركة صناعة الوسائد الهوائية اليابانية "تاكاتا".

وبحسب وثيقة مقدمة إلى المحكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية فإن "فورد" وهي ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ستدفع هذه الأموال لتسوية دعاوى التعويضات التي أقامها العملاء بسبب الأضرار الاقتصادية التي تعرضوا لها. وتحتاج هذه التسوية إلى موافقة المحكمة حتى تصبح سارية المفعول.

كانت شركات "تويوتا" و"بي.إم.دبليو" و"مازدا" و"سوبارو" لصناعة السيارات قد توصلت في العام الماضي إلى اتفاق مع المتضررين لتسوية دعاوى مماثلة مقابل سداد 553 مليون دولار. ودفعت "تويوتا" الجزء الأكبر من مبلغ التسوية وكان 5ر278 مليون سيارة ثم "بي.إم.دبليو" ودفعت 131 مليون دولار. وفي تسوية منفصلة وافقت "نيسان" على دفع 98 مليون دولار.

ومازالت هناك دعاوى قائمة ضد شركات السيارات الأخرى مثل "جنرال موتورز" و"فيات كرايسلر" و"فولكسفاجن" و"دايملر".

يذكر أن وسائد "تاكاتا" المعيبة كانت تنفجر عند انتفاخها في حال التصادم فتنشر شظايا معدنية تصيب الركاب بجراح قد تؤدي إلى الوفاة. وتم ترصد أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة بهذه الحوادث.

ولا تشمل هذه التسويات التعويضات المتعلقة بحالات الإصابة أو الوفاة نتيجة عيوب الوسائد الهوائية.

واعترفت "تاكاتا" بوجود عيوب في منتجاتها ووافقت على دفع غرامة تصل إلى مليار دولار مما أدى إلى إشهار إفلاسها في العام الماضي.