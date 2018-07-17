سكان يقتلون 292 تمساحاً بهجوم انتقامي في إندونيسيا

المصدر: إندونيسيا-د ب ا

ذبح مجموعة من القرويين في إقليم بابوا الغربية، وهو أحد الأقاليم الواقعة أقصى شرق إندونيسيا، 292 تمساحا في مزرعة للتماسيح، بعد أن تعرض أحد السكان المحليين لعضة تمساح بإحدى المزارع هناك، والتي أودت بحياته.

وقال المسؤولون والشرطة إنهم لم يتمكنوا من وقف الهجوم على الحيوانات، وربما يقومون الآن بتوجيه الاتهامات.

ويعد قتل أنواع الحيوانات المحمية جريمة يُعاقب عليها بالغرامة أو الحبس في إندونيسيا.

وقال رئيس هيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية في بابوا الغربية "سمع موظف شخصا يصرخ طلبا للمساعدة، وسرعان ما ذهب إلى هناك ورأى تمساحا يهاجم شخصا".

وبعد جنازة الرجل، ذهب عدة مئات من السكان المحليين الغاضبين إلى المحمية ومعهم سكاكين ومعاول ومطارق وهراوات.

وقال موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري الإلكتروني إن الرجل كان يبحث عن عشب لماشيته، بالقرب من أحد أحواض التماسيح بالمزرعة في منطقة «سورونغ» بالإقليم، عندما تعرض لهجوم من أحد التماسيح الجمعة. وبعد أن تم دفنه السبت، توجه مئات من السكان المحليين الغاضبين إلى المزرعة لذبح التماسيح.



وتشير تقديرات إلى أن المزرعة تكبدت خسائر مالية، بلغ إجماليها نحو 31300 دولار نتيجة لذلك. يذكر أن التماسيح حيوانات محمية في إندونيسيا.