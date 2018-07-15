سليمان الراجحي ناصحاً الشباب: الفرص تحتاج لعقول تبحث عنها.. والسماء لا تمطر ذهباً

المصدر: موقع الإمارات اليوم - دبي

عبّر رجل الأعمال السعودي المعروف سليمان الراجحي، عن رفضه لمقولة "إن الفرص التجارية في السابق كثيرة أما الآن لا توجد فرص".

وأضاف الراجحي، الأحد، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": في رأيي أن هذا القول يؤدي لفشل صاحبه، والسماء لا تمطر ذهباً وفضة".

وقال في تغريدته التي وجهها للشبان الذين يخوضون التجارة ويشتكون من قلة الفرص في الوقت الحاضر "الفرص في وقتكم أكثر، فالناس كانوا لا يملكون أموالاً وكنّا نبيع في اليوم بريالات قليلة"، مضيفاً "اليوم فالنقود متوفرة، الفرص تحتاج لعقول تبحث عنها".

ويعنى الحساب الذي دُشن على "تويتر" في عام 2013 بتجربة الشيخ #سليمان_الراجحي في الحياة ويقدم من خلاله رجل الأعمال بشكل مستمر النصائح للشبان لتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم ومساعدتهم في تطوير أنفسهم.

ونشأ الراجحي فقيرا في بداية حياته كحمّال وكناس وطباخ وقهوجي وصبي صراف، إلى أن أسس (مصرف الراجحي) أول بنك إسلامي في السعودية، وأحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وامتلك العديد من الشركات المساهمة في التنمية الزراعية والصناعية والتعليمية والخيرية.

وفي عام 2016 تبرع بثروته المقدرة بـ7.4 مليار دولار حسب مجلة "فوربس" ثلثاها للأعمال الخيرية، وثلث لأبنائه، ليعود بذلك إلى نقطة "الصفر" التى بدأ منها.