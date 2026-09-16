حمدان بن محمد: الرهان الحقيقي على المستقبل يبدأ بالتعليم ودعم الكفاءات الوطنية

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"التقيت خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين، الذين تخرّجوا في تخصصات حيوية، ويمثلون الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الذي يختار سنوياً 100 طالب وطالبة للدراسة في أرقى الجامعات العالمية... محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي إيماناً منها بأن الرهان الحقيقي على المستقبل يبدأ بالتعليم ودعم الكفاءات الوطنية... نبارك للخريجين وذويهم، ونجدد ثقتنا بطاقات شبابنا المتعلّم للإسهام في صناعة المستقبل ودفع مسيرة دبي التنموية".