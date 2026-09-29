حمدان بن محمد: سيدي بوخالد.. من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضوركم أول الواصلين على أول رحلة للركاب من أبوظبي إلى دبي

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.. والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره.. وأسعدنا بقربه.. وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين".



وأضاف سموه: "هذا هو سيدي بوخالد.. قريباً من أبنائه.. داعماً لطموحاتهم.. حاضراً في إنجازاتهم. يشاركهم فرحتهم ويقوّي عزيمتهم... بحضوركم تكبر فرحتنا.. وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزّاً للإمارات وسنداً لأهلها".