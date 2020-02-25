بالفيديو: سيدة صينية تهرب من حجر كورونا المنزلي بطريقة غريبة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

استطاعت امرأة في ووهان الصينية النزول 8 طوابق بالتمسك بواجهة مبنى شاهق من الخارج بعد أن قام ابنها بحبسها في غرفتها لمنعها من الهرب والإصابة بفيروس كورونا.

وكانت السيدة البالغة من العمر 62 عاما، والتي قيل إنها تعاني من مرض انفصام الشخصية، تحمل وعاءً من المعكرونة سريعة التحضير في حقيبة تحملها بيدها أثناء نزولها، بحسب ما أعلنته موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووقع الحادث فى مجمع سكني فى منطقة هوانغبى فى ووهان بعد ظهر أمس، حيث انتشر مقطع الفيديو لعملية تسلل السيدة على وسائل التواصل الاجتماعي،ووصلت السيدة إلى الأرض بأمان ولم تصب بأذى، وفقاً للمسؤولين المحليين.

وقال مسؤولون إن المرأة مصابة بالفصام ورفضت تناول الدواء، فيما تشير حسابات على الإنترنت إلى أن المرأة هربت من منزلها لشراء اللحوم وهو ما نفاه مسؤولون محليون.

وتم العثور على المرأة عند نقطة تفتيش وتم نقلها للمشفى لإجراء فحص طبي والاتصال بابنها لمتابعة الحالة.