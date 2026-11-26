قضت محكمة استئناف الشارقة ببراءة قبطان سفينة من تهمتَي التسبب خطأً في وفاة ثلاثة من أفراد طاقمها وإصابة رابع، إثر اندلاع حريق على متنها، وألغت المحكمة حكماً سابقاً بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم وإلزامه بدفع 600 ألف درهم ديات لورثة المتوفين، بعدما خلصت إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل فني يحدّد سبب الحريق أو يثبت ارتكاب القبطان خطأً أدى إلى وقوعه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اندلاع حريق داخل خزان مخصّص للمواد القابلة للاشتعال على متن السفينة، أثناء قيام عدد من أفراد الطاقم بتنظيفه، واستمر اشتعال النيران 10 ثوانٍ، تمكّن بعدها أفراد الطاقم من إخراج اثنين من زملائهم، فيما حالت كثافة الدخان وارتفاع درجة الحرارة داخل الخزان دون الوصول إلى البحّارين الآخرين.

واستغرق تبريد الخزان خمس ساعات، قبل أن يتمكّن الطاقم من إخراج البحّارين العالقين داخله، وقد فارقا الحياة، وأظهرت التقارير الطبية وفاة بحّار ثالث متأثراً بإصاباته جراء الحريق، وإصابة الرابع بحروق في أنحاء جسده استدعت إدخاله قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات الإمارة. ويحمل البحّارة الأربعة جنسية دولة آسيوية واحدة.

وأفاد قبطان السفينة، خلال مرحلة جمع الاستدلالات، بأن أفراد الطاقم كانوا ينظفون الخزانات المخصّصة للمواد القابلة للاشتعال، وأن طبيعة عملهم تستدعي وجودهم في تلك المواقع. وأوضح أنه شاهد النيران تندفع من فوهة الخزان الثالث، فرفع مستوى التأهب لمكافحة الحريق وتوجّه إلى الموقع، وتمكّن من إخراج بعض العاملين، فيما تعذّر عليه إخراج الباقين. وأكد أن البحّارة الأربعة كانوا يرتدون معدات الوقاية أثناء العمل.

وأسندت النيابة العامة إلى القبطان تهمتي التسبب خطأً في وفاة ثلاثة أشخاص والمساس بسلامة جسم شخص رابع، نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته، وأحالته إلى محكمة الجنح التي قضت غيابياً بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمتين للارتباط، وإلزامه بدفع دية قدرها 200 ألف درهم عن كل متوفى، بإجمالي 600 ألف درهم، تُسلّم إلى الورثة الشرعيين أو من يمثلهم قانوناً.

وعارض القبطان الحكم، فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم. ثم استأنفه، فقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه وتأييد الحكم الصادر بحقه، فطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة قضائية مغايرة. وبيّنت أن الحكم استند في الإدانة إلى صفة المتهم قبطاناً للسفينة ومسؤوليته عن استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة على متنها، من دون أن يبيّن الخطأ المنسوب إليه أو يوضح تصرفاته وتصرفات أفراد الطاقم وقت الحادث.

وأشارت إلى أن الحكم لم يبيّن ما إذا كان الحادث ناجماً عن إهمال، أم عن قوة قاهرة، أم كان حادثاً مفاجئاً تعذّر على القبطان أو أفراد الطاقم توقعه وتجنّبه، وأوضحت أن بحث هذه الاحتمالات لازم لتحديد مدى قدرة القبطان على منع وقوع الحادث، والتحقق من وجود علاقة سببية بين الخطأ المنسوب إليه ووفاة البحّارة الثلاثة وإصابة زميلهم.

وعند إعادة نظر القضية، طلب دفاع القبطان القضاء ببراءته، وأشار إلى وجود تنازل ضمن أوراق الدعوى.

وأوضحت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن الأدلة اقتصرت على إفادة بشأن وقوع الحادث، وتقارير طبية تثبت الوفيات والإصابة، وأقوال القبطان، وأضافت أن هذه الأدلة لا تكفي لإدانته، إذ لم يُقدَّم دليل فني يوضح كيفية وقوع الحادث وسبب اشتعال النيران داخل الخزان، أو دليل أو قرينة يثبتان وقوع خطأ من جانبه. وأكدت أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن صفة المتهم قبطاناً للسفينة لا تكفي لإسناد الخطأ إليه.

كما رأت المحكمة أن الحكم السابق أخطأ في اعتبار أقوال القبطان اعترافاً بالتهم المسندة إليه، إذ لم يقرّ فيها بارتكاب أي خطأ، وأوضحت أن ما خلص إليه الحكم بشأن عدم توافر وسائل الأمن والحماية لا سند له في الأوراق، مشيرةً إلى أن القبطان أفاد بأن البحّارة المعنيين كانوا يرتدون معدات الوقاية أثناء العمل.

وخلصت المحكمة إلى أن الشك في صحة إسناد الاتهام إلى القبطان يكفي للقضاء ببراءته، عملاً بالمادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أُسند إليه.