دبي - الإمارات اليوم

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة «حوارات التعليم 2026»، التي نظّمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع في صناعة مستقبل التعليم بالإمارة.

وتفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات «حوارات التعليم 2026»، واطّلعت على سير جلسات العمل والنقاشات التفاعلية، وتعرّفت إلى أبرز الأفكار والمقترحات التي طرحها المشاركون لتطوير مبادرات ومشروعات تعليمية مبتكرة، تلبي احتياجات المجتمع التعليمي وتدعم جهود الإمارة في بناء منظومة تعليمية رائدة ومستدامة.

جاء ذلك بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، هاجر أحمد الذهلي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران.

وشارك في الفعالية نحو 300 من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور والقيادات التربوية، بهدف تصميم مبادرات ومشروعات تعليمية نوعية ضمن ثمانية مجالات استراتيجية، تسهم في تسريع تنفيذ مبادرات التغيير ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، وتطوير منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم وتواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.