وقّعت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اتفاقية لتقديم الخدمات مع مجموعة «أ.ر.م القابضة»، لإتاحة الدفع الذكي في نحو 1000 موقف للمركبات في دبي، وفق نطاق العمل الذي سيعتمده الجانبان، بما يسهّل على السائقين سداد رسوم الوقوف.

وبموجب الاتفاقية، يعتزم الجانبان إتاحة الدفع عبر منظومة «سالك» في «أكروس إتش»، ومنطقة «بورسعيد»، و«المركز التجاري - شارع الشيخ زايد»، إلى جانب ثلاثة مشروعات إضافية، هي «مجمع الفردوس»، و«مجمع الزمردة»، ومبنى «همسة - أ».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م القابضة»، محمد سعيد الشحي، إن التعاون يهدف إلى تطوير تجربة استخدام المواقف في المواقع المشمولة، عبر توفير خيارات دفع أكثر سهولة ومرونة. فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد، إن الاتفاقية تدعم توسّع الشركة في المدفوعات الذكية، وتوظيف قدراتها التقنية في خدمات تتجاوز التعرفة المرورية.