حذّرت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من مخاطر الإفراط في الألعاب الإلكترونية والتعرّض لمحتوى غير ملائم للعمر، ودعت أولياء الأمور إلى رصد سبعة مؤشرات تستدعي استشارة مختص نفسي أو سلوكي عند استمرارها.

وأوضحت المؤسسة أن المؤشرات تشمل تكرار الخلافات مع الوالدين، والانسحاب من الأنشطة الأسرية، وفقدان الاهتمام بالأصدقاء، والانفعال الشديد عند إيقاف اللعب، وتراجع التحصيل الدراسي، واضطراب النوم، وإهمال النظافة الشخصية والوجبات، وإخفاء طبيعة الألعاب عن الأهل.

وقالت المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة المنصوري، إن الاستخدام المفرط وغياب الإشراف الأسري والتعرّض لمحتوى غير مناسب قد تؤثر في سلوك الأطفال وتفاعلهم الاجتماعي وصحتهم النفسية. ودعت الأسر إلى متابعة الألعاب ومقاطع الفيديو التي يشاهدها أبناؤها، وبناء علاقة قائمة على الحوار والثقة.

ونصحت المؤسسة بالتحقق من التصنيف العمري للألعاب، ومشاركة الطفل في اللعب لمعرفة طبيعة المحتوى والأشخاص الذين يتواصل معهم، وتفعيل الرقابة الأبوية على المحادثات والمشتريات، وتنظيم أوقات اللعب، وتشجيع الأنشطة بعيداً عن الشاشات، وتعويد الطفل على إبلاغ أسرته فور تعرّضه لتهديد أو تنمّر إلكتروني.